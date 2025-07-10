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Главная Львов Улицы превратились в Венецию — во Львове затопило дороги

Улицы превратились в Венецию — во Львове затопило дороги

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 08:51
Непогода во Львове 10 июля — в городе затопило дороги
Затопленные дороги на Львовщине. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Во Львове и окрестностях из-за сильных осадков затопило дороги. На месте работают соответствующие службы, а водителям советуют учитывать осложнения погодных условий.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области 10 июля.

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Затопление дорог во Львове

По данным полиции, затопление дорог произошло:

  • город Львов улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II;
  • автодорога Т-14-16 Львов — Меденичи — Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники;
  • в населенном пункте Зубра затоплена проезжая часть.
У Львові 10 липня затопило дороги
Затопление дороги во Львове. Фото: t.me/lvivpatrolpolice
Затоплення дорріг у Львові 10 липня
Затопление дороги во Львове. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Все службы на месте. Учтите эту информацию и учитывайте осложнения погодных условий!" — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщали, что 10 июля во Львове и области будет град, шквалы и сильные дожди. Местами атмосферные явления достигали II уровня опасности (оранжевый).

Кроме того, мы писали, что на Львовщине уже несколько дней фиксируют шквалы ветра. В среду, 9 июля, там заметили огромный смерч.

погода Львов дороги осадки гроза затопление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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