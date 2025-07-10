Непогода во Львове 10 июля — в городе затопило дороги

Затопленные дороги на Львовщине. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Во Львове и окрестностях из-за сильных осадков затопило дороги. На месте работают соответствующие службы, а водителям советуют учитывать осложнения погодных условий.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области 10 июля.

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Затопление дорог во Львове

По данным полиции, затопление дорог произошло:

город Львов улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II;

автодорога Т-14-16 Львов — Меденичи — Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники;

в населенном пункте Зубра затоплена проезжая часть.

Затопление дороги во Львове. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Затопление дороги во Львове. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Все службы на месте. Учтите эту информацию и учитывайте осложнения погодных условий!" — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщали, что 10 июля во Львове и области будет град, шквалы и сильные дожди. Местами атмосферные явления достигали II уровня опасности (оранжевый).

Кроме того, мы писали, что на Львовщине уже несколько дней фиксируют шквалы ветра. В среду, 9 июля, там заметили огромный смерч.