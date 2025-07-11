Подтопление в Зубре и Сокольниках — пострадали дороги и дома

Потоп на Львовщине. Фото: ГСЧС Львовщины

После сильных ливней, которые ночью 10 июля прошли по Львовщине, из берегов вышли реки Щирка и Зубра. Из-за этого в селах оказались подтопленными улицы, жилые дома и припаркованные автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

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Самая тяжелая ситуация сейчас в селах Скнилов, Зубра и Сокольники. Вода также залила часть трассы "Львов — Пустомыты — Меденичи", что затруднило движение транспорта.

Спасатели эвакуируют людей. Фото: ГСЧС Львовщины

В Скнилове спасатели смогли эвакуировать четырех человек, среди которых двое детей, а также спасли двух собак.

Спасатели на месте вызова. Фотог: ГСЧС Львовщины

Кроме того, оперативные службы проводили откачку воды из подтопленной электроподстанции, используя специальную мотопомпу.

Спасатели спасают людей с затопленных улиц. Фото: ГСЧС Львовщины

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 38 сотрудников ГСЧС и 7 единиц специализированной техники.

Всего по состоянию на утро 11 июля подразделения пожарно-спасательной службы Львовщины осуществили 56 выездов, а объем откачанной воды достиг 9 639 кубометров.

Напомним, несколько дней назад Львовщиной пронесся ураган с сильными ливнями. В результате непогоды в регионе затопило дороги, очевидцы замечали даже смерчи.