Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине река после ливней затопила несколько сел — фото

На Львовщине река после ливней затопила несколько сел — фото

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 12:25
Подтопление в Зубре и Сокольниках — пострадали дороги и дома
Потоп на Львовщине. Фото: ГСЧС Львовщины

После сильных ливней, которые ночью 10 июля прошли по Львовщине, из берегов вышли реки Щирка и Зубра. Из-за этого в селах оказались подтопленными улицы, жилые дома и припаркованные автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

Реклама
Читайте также:

Во Львовской области затопило дома и дороги после сильных ливней

Самая тяжелая ситуация сейчас в селах Скнилов, Зубра и Сокольники. Вода также залила часть трассы "Львов — Пустомыты — Меденичи", что затруднило движение транспорта.

Львівщина потоп
Спасатели эвакуируют людей. Фото: ГСЧС Львовщины

В Скнилове спасатели смогли эвакуировать четырех человек, среди которых двое детей, а также спасли двух собак.

Потоп у Львівській області
Спасатели на месте вызова. Фотог: ГСЧС Львовщины

Кроме того, оперативные службы проводили откачку воды из подтопленной электроподстанции, используя специальную мотопомпу.

Потоп
Спасатели спасают людей с затопленных улиц. Фото: ГСЧС Львовщины

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 38 сотрудников ГСЧС и 7 единиц специализированной техники.

Всего по состоянию на утро 11 июля подразделения пожарно-спасательной службы Львовщины осуществили 56 выездов, а объем откачанной воды достиг 9 639 кубометров.

Напомним, несколько дней назад Львовщиной пронесся ураган с сильными ливнями. В результате непогоды в регионе затопило дороги, очевидцы замечали даже смерчи.

погода ГСЧС экологическая катастрофа Львовская область дождь потоп
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации