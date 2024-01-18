На Львівщині СБУ заблокувала Viber-канал, який допомагав чоловікам уникати мобілізації

Перевірка автомобілів. Фото ілюстративне: Нацгвардія

На Львівщині працівники СБУ заблокували Viber-канал, який допомагав громадянам призовного віку уникати мобілізації. Ресурс сповіщав про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

Про це повідомляє СБУ.

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Зазначається, що учасники каналу інформували про актуальні місця у регіоні, де працівники ТЦК видають повістки чоловікам, а також закликали ховатися від них.

"Відомості про "локації" перебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко "нарощував" аудиторію", — йдеться у повідомленні.

Втім, працівникам СБУ вдалося встановити осіб, які причетні до організації каналу. У фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.

Інформація про блокування ресурсу. Фото: СБУ

Нагадаємо, за словами нардепа Дмитра Разумкова, майбутній закон про мобілізацію має бути дещо м'якшим за попередній. Так, зокрема, зміни стосуватимуться демобілізації, броні для призовників та дострокового присвоєння звань для військових.

Додамо, у Львові планують платити по 50 тисяч гривень кожному, хто підпише контракт з військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому.

Новини.LIVE запитали львів'ян, як вплине таке рішення міськради на мобілізацію.