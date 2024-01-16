У Львові за контракт із ЗСУ платитимуть 50 тис. грн — опитування

Українські військові. Фото: Telegram/Андрій Садовий

У Львові планують платити по 50 тисяч гривень кожному, хто підпише контракт з військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому.

Новини.LIVE запитали львів'ян, як вплине таке рішення міськради на мобілізацію.

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Більшість містян кажуть, що 50 тисяч гривень ніяк не вплинуть на рішення людей йти до війська. Дехто вважає, що ця сума все ж може стати додатковим стимулом для тих, хто вагається.

"Ті хто захотів, ті вже пішли воювати"

"Таке рішення ніяк не вплине на мобілізацію. Я думаю, що люди не за гроші пішли воювати. Ті, хто захотів піти, ті пішли вже. А якщо людина не хоче йти, то і за гроші вона не піде", — каже одна з опитаних жінок

"Можливо, когось це переконає"

"Можливо, того, хто вагається, чи йти, чи не йти, це може спонукати. Але той, хто має тверде переконання йти, то 50 тисяч ніяк на нього не вплине. А той, хто не хоче йти, то і 50 тисяч його не відправить підписувати контракт", — каже ще одна жінка

"50 тисяч гривень не вирішать питання мобілізації"

"50 тисяч — це не та сума грошей, яка визначає рішення, мобілізуватися чи ні, тому що це є середньостатистична зарплата у Львові. І тому, якщо ти ризикуєш своїм життям, якщо ти підготовлений військовий, то це не є та сума, за яку люди підуть воювати. Або це змотивує їх, якщо в них немає внутрішнього переконання", — каже мешканка Львова.

Нагадаємо, ми раніше писали, що журналісти Новин.LIVE дізнавалися у львів'ян, як потрібно заохочувати чоловіків до мобілізації.