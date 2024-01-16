Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові обіцяють по 50 тисяч грн за контракт із ЗСУ, що про це думають містяни — опитування arrow

У Львові обіцяють по 50 тисяч грн за контракт із ЗСУ, що про це думають містяни — опитування

16 січня 2024 21:42
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові за контракт із ЗСУ платитимуть 50 тис. грн — опитування
Українські військові. Фото: Telegram/Андрій Садовий
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові планують платити по 50 тисяч гривень кожному, хто підпише контракт з військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому. 

Новини.LIVE запитали львів'ян, як вплине таке рішення міськради на мобілізацію.

Читайте також:

У Львові платитимуть за контракт із ЗСУ

Більшість містян кажуть, що 50 тисяч гривень ніяк не вплинуть на рішення людей йти до війська. Дехто вважає, що ця сума все ж може стати додатковим стимулом для тих, хто вагається. 

"Ті хто захотів, ті вже пішли воювати"

"Таке рішення ніяк не вплине на мобілізацію. Я думаю, що люди не за гроші пішли воювати. Ті, хто захотів піти, ті пішли вже. А якщо людина не хоче йти, то і за гроші вона не піде", — каже одна з опитаних жінок

"Можливо, когось це переконає" 

"Можливо, того, хто вагається, чи йти, чи не йти, це може спонукати. Але той, хто має тверде переконання йти, то 50 тисяч ніяк на нього не вплине. А той, хто не хоче йти, то і 50 тисяч його не відправить підписувати контракт", — каже ще одна жінка

"50 тисяч гривень не вирішать питання мобілізації"

"50 тисяч — це не та сума грошей, яка визначає рішення,  мобілізуватися чи ні, тому що це є середньостатистична зарплата у Львові. І тому, якщо ти ризикуєш своїм життям, якщо ти підготовлений військовий, то це не є та сума, за яку люди підуть воювати. Або це змотивує їх, якщо в них немає внутрішнього переконання", — каже мешканка Львова.  

Нагадаємо, ми раніше писали, що журналісти Новин.LIVE дізнавалися у львів'ян, як потрібно заохочувати  чоловіків до мобілізації.

ЗСУ
українці
Львів
гроші
міська рада
мобілізація
люди
контракт
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі