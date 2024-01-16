Во Львове за контракт с ВСУ будут платить 50 тыс. грн.

Украинские военные. Фото: Telegram/Андрей Садовый

Во Львове планируют платить по 50 тысяч гривен каждому, кто подпишет контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехотой. Соответствующее решение было принято во время заседания исполкома.

Новини.LIVE спросили львовян, как повлияет такое решение горсовета на мобилизацию.

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Большинство горожан говорят, что 50 тысяч гривен никак не повлияют на решение людей идти в армию. Некоторые считают, что эта сумма все же может стать дополнительным стимулом для колеблющихся.

"Те, кто захотел, те уже пошли воевать"

"Такое решение никак не повлияет на мобилизацию. Я думаю, что люди не за деньги пошли воевать. Те, кто захотел уйти, те уже ушли. А если человек не хочет идти, то и за деньги он не пойдет", — говорит одна из опрошенных женщин.

"Возможно, кого-то это убедит"

"Возможно, того, кто колеблется, идти или не идти, это может убедить. Но тот, кто твердо убежден идти, то 50 тысяч никак на него не повлияют. А тот, кто не хочет идти, то и 50 тысяч его не отправят подписывать контракт", — говорит еще одна женщина.

"50 тысяч гривен не решат вопрос мобилизации"

"50 тысяч — это не та сумма денег, которая определяет решение, мобилизоваться или нет, потому что это среднестатистическая зарплата во Львове. И поэтому, если ты рискуешь своей жизнью, если ты подготовленный военный, то это не та сумма, за которую люди пойдут воевать. Или это мотивирует их, если у них нет внутреннего убеждения", — говорит жительница Львова.

Напомним, мы ранее писали, что журналисты Новини.LIVE узнавали у львовян, как нужно поощрять мужчин к мобилизации.