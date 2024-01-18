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Во Львовской области СБУ заблокировала Viber-канал, который помогал мужчинам избегать мобилизации

18 января 2024 13:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовской области СБУ заблокировала Viber-канал, который помогал мужчинам избегать мобилизации
Проверка автомобилей. Фото иллюстративное: Нацгвардия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области работники СБУ заблокировали Viber-канал, который помогал гражданам призывного возраста избегать мобилизации. Ресурс сообщал о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе.

Об этом сообщает СБУ.

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Отмечается, что участники канала информировали об актуальных местах в регионе, где работники ТЦК выдают повестки мужчинам, а также призвали скрываться от них.

"Сведения о "локации" пребывания работников ТЦК публиковались в он-лайн режиме благодаря информаторам среди местных жителей. Из-за постоянного обновления информации Viber-канал набирал немалую огласку и быстро "наращивал" аудиторию", — говорится в сообщении.

Впрочем, работникам СБУ удалось установить лиц, причастных к организации канала. У фигурантов правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет тюрьмы.

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Информация о блокировке ресурса. Фото: СБУ

Напомним, по словам нардепа Дмитрия Разумкова, будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.

Добавим, во Львове планируют платить по 50 тысяч гривен каждому, кто подпишет контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой. Соответствующее решение было принято во время заседания исполкома.

Новини.LIVE спросили львовян, как повлияет такое решение горсовета на мобилизацию.

СБУ
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Львовская область
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