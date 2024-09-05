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На Львівщині шахрай підробив посвідчення УБД та торгував гуманітаркою — як його покарав суд

5 вересня 2024 07:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Псевдоволонтер з Львівщини, який продавав гуманітарну допомогу, проведе 2,5 роки у в'язниці
Затриманий шахрай, що торгував гуманітарною допомогою для ЗСУ. Фото: Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На Львівщині шахрай підробив посвідчення учасника бойових дій і під виглядом волонтера став збирати з різних організацій гуманітарну допомогу для ЗСУ. Але все зібране він продавав, а гроші залишав собі. Шахраю вдалось таким чином "заробити" понад 330 тисяч гривень, поки його не затримала поліція. 

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувало слідство, 29-річний мешканець Львівської області, якого вже розшукували за інші махінації, за допомогою фальшивого посвідчення УБД легко входив в довіру до справжніх волонтерів. Він запевняв, що збирає різну допомогу для ЗСУ. 

Зазвичай шахрай отримував від волонтерських центрів Львівщини медичні препарати, речі найпершої потреби та військову амуніцію. На всьому цьому він нажився на 330 тисяч гривень.

Що вирішив суд

Окрім шахрайства, суд до справи долучив статтю за підробку документів. Тепер псевдоволонтер проведе у в'язниці два з половиною роки.

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ЗСУ Львів шахрайство волонтери допомога військовим волонтерство судові рішення

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