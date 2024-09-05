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На Львовщине мошенник подделал удостоверение УБД и торговал гуманитаркой — как его наказал суд

5 сентября 2024 07:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Псевдоволонтер с Львовщины, продававший гуманитарную помощь, проведет 2,5 года в тюрьме
Задержан мошенник, торговавший гуманитарной помощью для ВСУ. Фото: Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На Львовщине мошенник подделал удостоверение участника боевых действий и под видом волонтера стал собирать с разных организаций гуманитарную помощь для ВСУ. Но все собранное он продавал, а деньги оставлял себе. Мошеннику удалось таким образом "заработать" более 330 тысяч гривен, пока его не задержала полиция.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснило следствие, 29-летний житель Львовской области, уже разыскиваемый за другие махинации, с помощью фальшивого удостоверения УБД легко входил в доверие к настоящим волонтерам. Он уверял, что собирает разную помощь для ВСУ.

Обычно мошенник получал от волонтерских центров Львовской области медицинские препараты, вещи первой необходимости и военную амуницию. На всем єтом он нажился на 330 тысяч гривен.

Что решил суд

Кроме мошенничества, суд к делу приобщил статью за подделку документов. Теперь псевдоволонтер проведет в тюрьме два с половиной года.

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