Псевдоволонтер с Львовщины, продававший гуманитарную помощь, проведет 2,5 года в тюрьме

На Львовщине мошенник подделал удостоверение УБД и торговал гуманитаркой — как его наказал суд
На Львовщине мошенник подделал удостоверение участника боевых действий и под видом волонтера стал собирать с разных организаций гуманитарную помощь для ВСУ. Но все собранное он продавал, а деньги оставлял себе. Мошеннику удалось таким образом "заработать" более 330 тысяч гривен, пока его не задержала полиция.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Как выяснило следствие, 29-летний житель Львовской области, уже разыскиваемый за другие махинации, с помощью фальшивого удостоверения УБД легко входил в доверие к настоящим волонтерам. Он уверял, что собирает разную помощь для ВСУ.
Обычно мошенник получал от волонтерских центров Львовской области медицинские препараты, вещи первой необходимости и военную амуницию. На всем єтом он нажился на 330 тысяч гривен.
Что решил суд
Кроме мошенничества, суд к делу приобщил статью за подделку документов. Теперь псевдоволонтер проведет в тюрьме два с половиной года.
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