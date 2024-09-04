Обстрел Львова 4 сентября — какие последствия российской атаки

Последствия российского обстрела Львова 4 сентября. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что российские оккупанты в среду, 4 сентября, повредили 188 зданий. Были атакованы Железнодорожный район и Франковский.

Об этом Андрей Садовый сказал в эфире "Киев 24".

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"В общей сложности 188 зданий получили повреждения разной степени тяжести, 20 зданий находятся в тяжелом состоянии и там надо фактически заново будет все перестраивать", — отметил Садовый.

Он сообщил, что обратился к международным организациям и бизнесу с просьбой присоединиться к помощи и поддержать восстановление. Однако для восстановления города сбор средств открывать не планируют.

В своем Telegram-канале он объяснил, что можно взять дом под опеку и восстановить его.

"Компания Carlsberg вызвалась первой. Они уже задекларировали взнос в размере 50 000 евро. Премьер-министр Республики Польша также сообщил, что его правительство присоединится к кампании", — рассказал Садовый.

Присоединиться к восстановлению домов во Львове можно по телефону Управления инвестиций — +380 (96) 066 86 91.

Пост Садового. Фото: скриншот

Депутат Игорь Зинкевич добавил, что 3,2 тысячи окон в жилых домах Львова выбиты в результате вражеской атаки.

"Предварительно, во Франковском и Железнодорожном районах разбито более 3 200 окон в 161 жилом доме, 20 из которых — в критическом состоянии", — пишет он.