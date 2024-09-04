Обстріл Львова 4 вересня — які наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Львову 4 вересня. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що російські окупанти у середу, 4 вересня, пошкодили 188 будівель. Було атаковано Залізничний район та Франківський.

Про це Андрій Садовий сказав в ефірі "Київ 24".

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"Загалом 188 будівель зазнали ушкоджень різного ступеня важкості, 20 будівель знаходяться в важкому стані й там треба фактично заново буде все перебудовувати", — зазначив Садовий.

Він повідомив, що звернувся до міжнародних організацій та бізнесу з проханням долучитися до допомоги та підтримати відновлення. Однак, для відбудови міста збір коштів відкривати не планують.

У своєму Telegram-каналі він пояснив, що можна взяти будинок під опіку та відновити його.

"Компанія Carlsberg зголосилася першою. Вони вже задекларували внесок у розмірі 50 000 євро. Прем'єр-міністр Республіки Польща також повідомив, що його Уряд приєднається до кампанії", — розповів Садовий.

Долучитися до відновлення будинків у Львові можна за телефоном Управління інвестицій — +380 (96) 066 86 91.

Допис Садового. Фото: скриншот

Депутат Ігор Зінкевич додав, що 3,2 тисячі вікон у житлових будинках Львова вибито внаслідок ворожої атаки.

"Попередньо, у Франківському і Залізничному районах потрощено понад 3200 вікон у 161 житловому будинку, 20 з яких — у критичному стані", — пише він.