У Львові кількість постраждалих зросла до 70 осіб

Рятувальники переносять пораненого. Фото: Reuters

У Львові кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару збільшилась до 70 осіб. Це пояснюється тим, що дехто не одразу звернувся за допомогою після поранення.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 депутат Львівської міської ради Любомир Мельничук у середу, 4 вересня.

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Кількість жертв зросла

Російські загарбники сьогодні вночі завдали ударів по Львову, поціливши по центру міста. Кількість постраждалих сягає десятків, серед жертв є діти.

"Львівські медики борються за життя 11 людей, вони у вкрай важкому стані. Слава Богу, станом на зараз вони є живі", — зазначив нардеп.

Мельничук додав, що кількість постраждалих зросла, тому що в перші хвилини після обстрілу багато людей не зверталися за медичною допомогою, незважаючи на наявність травм або поранень.

Тепер ці травми, за словами нардепа, даються в знаки, тому люди звертаються до медичних закладів. Через це кількість постраждалих збільшилась до 70 осіб.

Постраждалі діти

За словами директора Дитячої лікарні святого Миколая Івана Міськіва, усі діти, які після обстрілу потрапили до медзакладу, мають вік від 5 до 15 років. Одного хлопчика прооперували.

Медик додав, що у всіх дітей, які потрапили до медзакладу, є гостра реакція на стрес. З ними працюють психологи.