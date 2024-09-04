Обстріл Львова — Польща готова допомогти відбудовувати будинки у місті

Пошкоджені вибуховою хвилею дахи. Фото: ДСНС

Польща готова допомогти у відбудові будинків у Львові, які постраждали внаслідок потужного обстрілу міста з боку росіян. Внаслідок ворожого удару постраждали десятки будівель, серед них пам'ятки архітектури.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск на своїй сторінці в X у середу, 4 вересня.

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"Львову потрібна допомога! Ціллю російської атаки був центр міста. Багато історичних багатоквартирних будинків було пошкоджено. Польща готова допомогти в їх відновленні", — написав Туск.

Пост Дональда Туска. Фото: скриншот

Наразі відомо, що співробітники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Львові на місці ворожого ракетного удару. Внаслідок чергового російського злочину загинуло семеро людей, 53 особи постраждали.

Станом на 12:00 по медичну допомогу до клінік першого медоб'єднання Львова після російського обстрілу звернулися 50 людей, зокрема вісім дітей.

Також у Львові пошкоджено понад 50 будинків, із шістьох починають виселяти людей. Окрім того, пошкоджено мінімум сім памʼяток архітектури, два медзаклади. Також у двох школах повибивало вікна, внаслідок чого навчальний процес у них призупинено.