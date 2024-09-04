Подруга Ярини Базелевич дала коментар Новини.LIVE

Соломія, подруга Ярини Базелевич. Фото: скриншот

У Львові внаслідок російського удару по житлових кварталах майже у повному склади загинула ціла родина — матір і троє доньок. Батько родини дивом вижив.

Кореспондент Новини.LIVE поспілкувалася з Соломією, подругою Ярини Базелевич, однієї з загиблих дівчат.

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"Я була в себе вдома, мені подзвонила подруга і сказала, що ця дівчинка не виходить на зв'язок. Ми весь ранок, до останнього, були впевнені, що все буде добре. І потім нам кажуть, що скоріш за все вона загинула", — розповіла Соломія.

Вона додала, не може підібрати слів від жаху від загибелі невинних цивільних людей.

"Це завжди дуже страшно, навіть коли ти читаєш якісь новини про те, що незнайома тобі людина загинула. А тут зараз я взагалі просто зібратися зі словами не можу", — ділиться емоціями дівчина.

Також Соломія побажала російським загарбникам відчути той самий біль, який відчувають українці внаслідок їхніх обстрілів.

"Всі росіяни, які до цього причетні, мають це відчути на собі, вони на це заслуговують. Вони сьогодні стріляли просто по цивільних", — сказала дівчина.

Наостанок Соломія додала, що завали ще розбирають, проте є надія, що Ярина та її сестри з матір'ю живі.