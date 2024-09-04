Подруга Ярины Базелевич дала комментарий Новости.LIVE

Подруга Ярины Базелевич Соломия. Фото: скриншот

Во Львове в результате российского удара по жилым кварталам почти в полном составе погибла целая семья — мать и трое дочерей. Муж и отец семьи чудом выжил.

Корреспондент Новини.LIVE пообщалась с Соломией, подругой Ярины Базелевич, одной из погибших девушек.

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До последнего надеялись на чудо

"Я была у себя дома, мне позвонила подруга и сказала, что эта девочка не выходит на связь. Мы все утро, до последнего, были уверены, что все будет хорошо. И потом нам говорят, что, скорее всего, она погибла", — рассказала Соломия.

Она добавила, что не может подобрать слов от ужаса от гибели невинных гражданских людей.

"Это всегда очень страшно, даже когда ты читаешь какие-то новости о том, что незнакомый тебе человек погиб. А здесь сейчас я вообще просто собраться со словами", — делится эмоциями девушка.

Также Соломия пожелала российским захватчикам почувствовать ту же боль, которую испытывают украинцы в результате их обстрелов.

"Все россияне, которые к этому причастны, должны это почувствовать на себе, они этого заслуживают. Они сегодня стреляли просто по гражданским", — сказала девушка.

В заключение Соломия добавила, что завалы еще разбирают, однако надежда, что Ярина и ее сестры с матерью живы.