Львовская ОВА выделит 30 миллионов гривен на восстановление города

Львовяне на разрушенной улице города. Фото: Львовская ОВА

Во Львове намерены направить 30 миллионов гривен из резервного фонда на ликвидацию последствий российского удара по городу. Планируется восстановить разрушенные дома и отреставрировать памятники архитектуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в среду, 4 сентября.

Читайте также:

Средства из резервного фонда Львова

"Мы направим из резервного фонда областного бюджета 30 миллионов гривен на преодоление последствий сегодняшней атаки врага по Львову", — отметил Козицкий.

Глава ОВА отметил, что будут отстроены все дома, медицинские учреждения и школы. Также будут восстановлены памятники архитектуры.

"Только людей не вернем, и это страшная трагедия для всей нашей области. Завтра на Львовщине — День траура", — уточнил Козицкий.

Пост Максима Козицкого. Фото: скриншот

Последствия обстрела Львова 4 сентября

После утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них — 8 детей. Все получают должную медицинскую помощь. Также известно о семи погибших.

Кроме того, во Львове повреждено более 50 домов, из шести начинают выселять людей. Кроме того, повреждено минимум семь памятников архитектуры, два медучреждения, в двух школах выбило окна.