Львовская ОВА выделит 30 миллионов гривен на восстановление города

Во Львове используют 30 миллионов резервных средств на восстановление города после обстрела
Во Львове намерены направить 30 миллионов гривен из резервного фонда на ликвидацию последствий российского удара по городу. Планируется восстановить разрушенные дома и отреставрировать памятники архитектуры.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в среду, 4 сентября.
Средства из резервного фонда Львова
"Мы направим из резервного фонда областного бюджета 30 миллионов гривен на преодоление последствий сегодняшней атаки врага по Львову", — отметил Козицкий.
Глава ОВА отметил, что будут отстроены все дома, медицинские учреждения и школы. Также будут восстановлены памятники архитектуры.
"Только людей не вернем, и это страшная трагедия для всей нашей области. Завтра на Львовщине — День траура", — уточнил Козицкий.
Последствия обстрела Львова 4 сентября
После утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них — 8 детей. Все получают должную медицинскую помощь. Также известно о семи погибших.
Кроме того, во Львове повреждено более 50 домов, из шести начинают выселять людей. Кроме того, повреждено минимум семь памятников архитектуры, два медучреждения, в двух школах выбило окна.
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