Ракетная атака по Львову — в поврежденном лицее показали последствия

Выбитые окна и уничтоженная крыша — во львовской школе показали последствия ракетного удара
В результате ракетной атаки на Львов 4 сентября семь человек погибли. Самая младшая жертва российской атаки на город — семилетняя девочка. В больницы Первого медобъединения обратились 64 человека, среди них восемь детей. Повреждены медучреждение, две школы, жилые дома.
Корреспонденты Новини.LIVE показали, как выглядит лицей №5 после ракетного удара.
Повреждение львовского лицея №5
О последствиях обстрела для здания лицея рассказала учительница львовского лицея №5: Татьяна Муравская показала поврежденные классы и выбитые стекла.
По словам женщины, что взрывной волной выбило окна и двери, также повреждена мебель. Класс, в котором учительница проводит уроки, пострадал меньше.
Напомним, во Львове завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий российского удара утром 4 сентября. ГСЧСники спасли 12 человек.
Семь человек погибли, 64 получили ранения в результате ракетного удара по Львову. 5 сентября в городе объявят Днем траура.
Из-за обилия пострадавших, одновременно попавших во львовские больницы после российского ракетного удара по городу, срочно нужна донорская кровь. Медики призывают всех неравнодушных прийти в Городской центр крови по улице Миколайчука, 9.
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