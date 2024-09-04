Ракетная атака по Львову — в поврежденном лицее показали последствия

Класс Львовского лицея №5. Фото: Новини.LIVE

В результате ракетной атаки на Львов 4 сентября семь человек погибли. Самая младшая жертва российской атаки на город — семилетняя девочка. В больницы Первого медобъединения обратились 64 человека, среди них восемь детей. Повреждены медучреждение, две школы, жилые дома.

Корреспонденты Новини.LIVE показали, как выглядит лицей №5 после ракетного удара.

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Повреждение львовского лицея №5

О последствиях обстрела для здания лицея рассказала учительница львовского лицея №5: Татьяна Муравская показала поврежденные классы и выбитые стекла.

По словам женщины, что взрывной волной выбило окна и двери, также повреждена мебель. Класс, в котором учительница проводит уроки, пострадал меньше.

Поврежденные взрывной волной крыши. Фото: ГСЧС

Класс в поврежденном лицее. Фото: Новини.LIVE

Напомним, во Львове завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий российского удара утром 4 сентября. ГСЧСники спасли 12 человек.

Семь человек погибли, 64 получили ранения в результате ракетного удара по Львову. 5 сентября в городе объявят Днем траура.

Из-за обилия пострадавших, одновременно попавших во львовские больницы после российского ракетного удара по городу, срочно нужна донорская кровь. Медики призывают всех неравнодушных прийти в Городской центр крови по улице Миколайчука, 9.