Ракетна атака на Львів — у пошкодженому ліцеї показали наслідки

Клас львівського ліцею №5. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетної атаки на Львів 4 вересня семеро людей загинули. Найменша жертва російської атаки на місто — семирічна дівчинка. До лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людини, серед них — восьмеро дітей. Пошкоджені медзаклад, дві школи, житлові будинки.

Кореспонденти Новини.LIVE показали, який вигляд має ліцей №5 після ракетного удару.

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Пошкодження львівського ліцею №5

Про наслідки обстрілу для будівлі ліцею розповіла вчителька львівського ліцею №5: Тетяна Муравська показала пошкоджені класи та вибиті шибки.

За словами жінки, вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, також пошкоджені меблі. Клас, в якому вчителька проводить уроки, постраждав менше.

Пошкоджені вибуховою хвилею дахи. Фото: ДСНС

Клас у пошкодженому ліцеї. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Львові завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків російського удару зранку 4 вересня. Надзвичайники врятували 12 людей.

Семеро людей загинули, 64 зазнали поранень внаслідок ракетного удару по Львову. 5 вересня у місті оголосять День жалоби.

Через велику кількість постраждалих, які одночасно потрапили до львівських лікарень після російського ракетного удару по місту, терміново потрібна донорська кров. Медики закликають усіх небайдужих прийти до Міського центру крові на вулиці Миколайчука, 9.