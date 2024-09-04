Львів потребує донорської крові після російського удару по місту

Здача донорської крові. Фото ілюстративне: Varta1

У Львові через велику кількість постраждалих, які одночасно потрапили до львівських лікарень після російського ракетного удару по місту, терміново потрібна донорська кров. Медики закликають усіх небайдужих прийти до Міського центру крові на вулиці Миколайчука, 9.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у середу, 4 вересня.

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Львівським лікарням потрібна донорська кров

Мер Львова Андрій Садовий закликав небайдужих львів'ян піти до лікарень та здати кров для постраждалих внаслідок російського удару по місту вранці 4 вересня.

Наразі після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людини, серед них — 8 дітей. Усі отримують належну медичну допомогу. Також відомо про сімох загиблих.

Також у Львові пошкоджено більше 50 будинків, із шістьох починають виселяти людей. Окрім того, пошкоджено мінімум сім памʼяток архітектури, два медзаклади, у двох школах повибивало вікна.