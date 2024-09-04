Львов нуждается в донорской крови после российского удара по городу

Во Львове срочно нуждаются в крови — больницы переполнены ранеными
Во Львове из-за большого количества пострадавших, одновременно попавших во львовские больницы после российского ракетного удара по городу, срочно нужна донорская кровь. Медики призывают всех небезразличных прийти в Городской центр крови по улице Миколайчука, 9.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в среду, 4 сентября.
Львовским больницам нужна донорская кровь
Мэр Львова Андрей Садовый призвал неравнодушных львовян пойти в больницы и сдать кровь для пострадавших в результате российского удара по городу утром 4 сентября.
После утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них — 8 детей. Все получают должную медицинскую помощь. Также известно о семи погибших.
Также во Львове повреждено более 50 домов, из шести начинают выселять людей. Кроме того, повреждено минимум семь памятников архитектуры, два медучреждения, в двух школах выбило окна.
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