Львов нуждается в донорской крови после российского удара по городу

Сдача донорской крови. Фото иллюстративное: Varta1

Во Львове из-за большого количества пострадавших, одновременно попавших во львовские больницы после российского ракетного удара по городу, срочно нужна донорская кровь. Медики призывают всех небезразличных прийти в Городской центр крови по улице Миколайчука, 9.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в среду, 4 сентября.

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Львовским больницам нужна донорская кровь

Мэр Львова Андрей Садовый призвал неравнодушных львовян пойти в больницы и сдать кровь для пострадавших в результате российского удара по городу утром 4 сентября.

После утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них — 8 детей. Все получают должную медицинскую помощь. Также известно о семи погибших.

Также во Львове повреждено более 50 домов, из шести начинают выселять людей. Кроме того, повреждено минимум семь памятников архитектуры, два медучреждения, в двух школах выбило окна.