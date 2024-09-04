Львівська ОВА виділить 30 мільйонів гривень на відбудову міста

У Львові залучать 30 мільйонів резервних коштів на відбудову міста після обстрілу
У Львові мають намір скерувати 30 мільйонів гривень з резервного фонду на ліквідацію наслідків російського удару по місту. Планується відбудувати зруйновані будинки та відновити пам'ятки архітектури.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у середу, 4 вересня.
Кошти з резервного фонду Львова
"Ми скеруємо з резервного фонду обласного бюджету 30 мільйонів гривень на подолання наслідків сьогоднішньої атаки ворога по Львову", — зазначив Козицький.
Очільник ОВА зазначив, що буде відбудовано усі будинки, медичні заклади та школи. Також буде відновлено памʼятки архітектури.
"Лише людей не повернемо, і це страшна трагедія для всієї нашої області. Завтра на Львівщині — День жалоби", — уточнив Козицький.
Наслідки обстрілу Львова 4 вересня
Наразі після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людини, серед них — 8 дітей. Усі отримують належну медичну допомогу. Також відомо про сімох загиблих.
Окрім того, у Львові пошкоджено більше 50 будинків, із шістьох починають виселяти людей. Окрім того, пошкоджено мінімум сім памʼяток архітектури, два медзаклади, у двох школах повибивало вікна.
Читайте Новини.LIVE!