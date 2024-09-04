Обстрел Львова - Польша готова помочь отстраивать дома в городе

Поврежденные взрывной волной крыши. Фото: ГСЧС

Польша готова помочь в восстановлении домов во Львове, пострадавших в результате мощного обстрела города со стороны россиян. В результате вражеского удара пострадали десятки зданий, среди них памятники архитектуры.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на своей странице в X в среду, 4 сентября.

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"Львову нужна помощь! Целью российской атаки был центр города. Многие исторические многоквартирные дома были повреждены. Польша готова помочь в их восстановлении", — написал Туск.

Пост Дональда Туска. Фото: скриншот

Известно, что сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы во Львове на месте вражеского ракетного удара. В результате очередного российского преступления погибли семь человек, 53 человека пострадали.

По состоянию на 12:00 за медицинской помощью в клиники первого медобъединения Львова после российского обстрела обратились 50 человек, в том числе восемь детей.

Также во Львове повреждено более 50 домов, из шести начинают выселять людей. Кроме того, повреждено минимум семь памятников архитектуры, два медучреждения. Также в двух школах выбило окна, в результате чего учебный процесс у них приостановлен.