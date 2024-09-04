У Дитячій лікарні святого Миколая перебуває 8 дітей

Місце ракетного удару у Львові. Фото: ДСНС

У середу, 4 вересня, росіяни завдали жорстокого ракетного удару по Львову, внаслідок чого є загиблі і постраждалі. Наразі у дитячій лікарні міста перебувають вісім дітей, які отримали травми внаслідок ранкового обстрілу.

Про це кореспонденту Новини.LIVE розповіли у Дитячій лікарні святого Миколая.

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За словами директора Дитячої лікарні святого Миколая Івана Міськіва, усі діти віком від 5 до 15 років. Одного хлопчика прооперували.

Він додав, що у всіх дітей, які потрапили до медзакладу, є гостра реакція на стрес. З ними працюють психологи.

Ситуація у львівських лікарнях

Станом на цей момент у лікарнях Львова перебувають 47 поранених. Серед них 11 перебувають у критичному стані. Поранені мають вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя.

Також у постраждалих є травми внутрішніх органів, легень і судин.

Окрім того, обстріл росіян завдав Львову значних руйнувань. Пошкоджено десятки житлових будинків, а також сім пам'ятників архітектури. Також у двох школах вибуховою хвилею вибито вікна, внаслідок чого навчальний процес було призупинено.