У Дитячій лікарні святого Миколая перебуває 8 дітей

У дитячій лікарні Львова перебуває вісім дітей — лікар повідомив про їх стан
У середу, 4 вересня, росіяни завдали жорстокого ракетного удару по Львову, внаслідок чого є загиблі і постраждалі. Наразі у дитячій лікарні міста перебувають вісім дітей, які отримали травми внаслідок ранкового обстрілу.
Про це кореспонденту Новини.LIVE розповіли у Дитячій лікарні святого Миколая.
Діти у лікарні святого Миколая
За словами директора Дитячої лікарні святого Миколая Івана Міськіва, усі діти віком від 5 до 15 років. Одного хлопчика прооперували.
Він додав, що у всіх дітей, які потрапили до медзакладу, є гостра реакція на стрес. З ними працюють психологи.
Ситуація у львівських лікарнях
Станом на цей момент у лікарнях Львова перебувають 47 поранених. Серед них 11 перебувають у критичному стані. Поранені мають вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя.
Також у постраждалих є травми внутрішніх органів, легень і судин.
Окрім того, обстріл росіян завдав Львову значних руйнувань. Пошкоджено десятки житлових будинків, а також сім пам'ятників архітектури. Також у двох школах вибуховою хвилею вибито вікна, внаслідок чого навчальний процес було призупинено.
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