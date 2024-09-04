В Детской больнице святого Николая находится 8 детей

Место ракетного удара в Львове. Фото: ГСЧС

В среду, 4 сентября, россияне нанесли жестокий ракетный удар по Львову, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Сейчас в детской больнице города находятся восемь детей, получивших травмы в результате утренних обстрелов.

Об этом корреспонденту Новини.LIVE рассказали в Детской больнице святого Николая.

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По словам директора Детской больницы святого Николая Ивана Городича все дети от 5 до 15 лет. Одного мальчика прооперировали.

Он добавил, что у всех детей, попавших в медучреждение, есть острая реакция на стресс. С ними работают психологи.

Ситуация во львовских больницах

На данный момент в больницах Львова находятся 47 раненых. Среди них 11 находятся в критическом состоянии. Раненые имеют взрывные осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица.

Также у пострадавших есть травмы внутренних органов, легких и сосудов.

Кроме того, обстрел россиян нанес Львову значительные разрушения. Повреждены десятки жилых домов, а также семь памятников архитектуры. Также в двух школах взрывной волной выбиты окна, в результате чего учебный процесс был приостановлен.