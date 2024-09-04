Во Львове количество пострадавших выросло до 70 человек

Спасатели переносят раненого. Фото: Reuters

Во Львове количество пострадавших в результате российского ракетного удара увеличилось до 70 человек. Это объясняется тем, что некоторые не сразу обратились за помощью после ранения.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук в среду, 4 сентября.

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Число жертв возросло

Российские захватчики сегодня ночью нанесли удары по Львову, попав по центру города. Число пострадавших достигает десятков, среди жертв есть дети.

"Львовские медики борются за жизнь 11 человек, они в крайне тяжелом состоянии. Слава Богу, по состоянию на данный момент они живы", — отметил нардеп.

Мельничук добавил, что количество пострадавших возросло, потому что в первые минуты после обстрела многие не обращались за медицинской помощью, несмотря на наличие травм или ранений.

Теперь эти травмы, по словам нардепа, дают о себе знать, поэтому люди обращаются в медицинские учреждения. Из-за этого количество пострадавших увеличилось до 70 человек.

Пострадавшие дети

По словам директора Детской больницы святого Николая Ивана Миськива, все дети, которые после обстрела попали в медучреждение, имеют возраст от 5 до 15 лет. Одного мальчика прооперировали.

Медик добавил, что у всех детей, попавших в медучреждение, есть острая реакция на стресс. С ними работают психологи.