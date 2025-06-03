Мобілізація у Львівській області — мери та селищні голови отримають штрафи

Працівниця ТЦК спілкується з чоловіками. Ілюстративне фото: Львівський ТЦК

Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав законними штрафи, призначені Дрогобицьким ТЦК низці міських та селищних голів Львівської області. Йдеться про очільників Дрогобича, Борислава та Трускавця, а також селищних рад Східниці та Меденичів, які мають виплатити майже 35 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Восьмого ААС, який залишив у силі дві постанови та скасував ще два рішення, якими голови оскаржили покарання.

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Деталі справ

Постанови про невиконання мобілізаційного плану очільниками низки населених пунктів Дрогобицького району з'явилися в січні 2025 року. Кожного з порушників оштрафували на 34 тисячі гривень.

Мер Дрогобича та селищний голова Меденичів хотіли оскаржити постанову, однак Дрогобицький міськрайонний суд їм відмовив, а Восьмий ААС залишив рішення суду в силі.

Натомість Трускавецький та Бориславський міські суди задовольнили позов решти керівників Дрогобицького району та скасували виписані їм штрафи. Однак після позову місцевого ТЦК до Восьмого ААС суддя постановив незаконним попередні рішення Трускавецького та Бориславського судів.

Нагадаємо, що у Львівській області судили прикордонника за незаконне втручання в систему "Гарт-1". З його вини за кордон виїхали близько 30 чоловіків, які не мали для цього законних підстав.

Також ми повідомляли, що ще один суд на Львівщині відбувся над майором ЗСУ. Чоловіка визнали винним у недбалому ставленні до своїх обов'язків через пияцтво підлеглих.