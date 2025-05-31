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На Львівщині судили прикордонника — був "хакером" для ухилянтів

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Дата публікації: 31 травня 2025 03:32
Прикордонник на Львівщині за гроші вносив зміни до бази, щоб ухилянти могли виїхати з України
Перевірка документів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок прикордоннику за незаконне внесення змін до інформації та втручання в систему "Гарт-1". Внаслідок його дій 27 чоловіків призовного віку незаконно виїхали з України, прагнучи ухилитися від мобілізації.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд встановив, що обвинувачений перебуваючи на службі в пункті пропуску "Грушів-Будомєж" і маючи доступ до системи "Гарт-1", зловживав своїми посадовими повноваженнями. Він внесе неправдиву інформацію про наявність третьої групи інвалідності у двох чоловіків, які перетинали кордон на автомобілі Toyota Camry. 

Прикордонник визнав свою вину та уклав угоду з прокуратурою.

Рішення суду

Враховуючи його статус учасника бойових дій, відсутність попередніх судимостей та готовність свідчити проти інших осіб, причетних до цієї схеми, суддя призначила покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Проте покарання замінили службовим обмеженням на той же строк з відрахуванням 15% грошового забезпечення на користь держави.

Раніше повідомлялось, що у Львові також пройшов суд над чоловіком, який за 10 тисяч доларів допомагав ухилянтам у перетині кордону. Суд визнав його винним та покарав.

Також на Львівщині судили ухилянта, який не відреагував на повістку. Він не з'явився до ТЦК, але відправився під суд.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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