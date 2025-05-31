Пограничник на Львовщине за деньги вносил изменения в базу, чтобы уклонисты могли выехать из Украины

Проверка документов на границе Украины. Фото: ГПСУ

Яворивский районный суд Львовской области вынес приговор пограничнику за незаконное внесение изменений в информацию и вмешательство в систему "Гарт-1". В результате его действий 27 мужчин призывного возраста незаконно выехали из Украины, стремясь уклониться от мобилизации.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд установил, что обвиняемый находясь на службе в пункте пропуска "Грушев-Будомеж" и имея доступ к системе "Гарт-1", злоупотреблял своими должностными полномочиями. Он внесет ложную информацию о наличии третьей группы инвалидности у двух мужчин, которые пересекали границу на автомобиле Toyota Camry.

Пограничник признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой.

Решение суда

Учитывая его статус участника боевых действий, отсутствие предыдущих судимостей и готовность свидетельствовать против других лиц, причастных к этой схеме, судья назначила наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако наказание заменили служебным ограничением на тот же срок с отчислением 15% денежного обеспечения в пользу государства.

Ранее сообщалось, что во Львове также прошел суд над мужчиной, который за 10 тысяч долларов помогал уклонистам в пересечении границы. Суд признал его виновным и наказал.

Также на Львовщине судили уклониста, который не отреагировал на повестку. Он не явился в ТЦК, но отправился под суд.