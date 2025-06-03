Мобилизация во Львовской области — мэры и поселковые головы получат штрафы

Работница ТЦК общается с мужчинами. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК

Восьмой апелляционный административный суд признал законными штрафы, назначенные Дрогобычским ТЦК ряду городских и поселковых голов Львовской области. Речь идет о руководителях Дрогобыча, Борислава и Трускавца, а также поселковых советов Сходницы и Меденичей, которые должны выплатить почти 35 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Восьмого ААС, который оставил в силе два постановления и отменил еще два решения, которыми главы обжаловали наказание.

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Детали дел

Постановления о невыполнении мобилизационного плана руководителями ряда населенных пунктов Дрогобычского района появились в январе 2025 года. Каждого из нарушителей оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Мэр Дрогобыча и поселковый голова Меденичей хотели обжаловать постановление, однако Дрогобычский горрайонный суд им отказал, а Восьмой ААС оставил решение суда в силе.

Зато Трускавецкий и Бориславский городские суды удовлетворили иск остальных руководителей Дрогобычского района и отменили выписанные им штрафы. Однако после иска местного ТЦК в Восьмой ААС судья постановил незаконным предыдущие решения Трускавецкого и Бориславского судов.

Напомним, что во Львовской области судили пограничника за незаконное вмешательство в систему "Гарт-1". По его вине за границу выехали около 30 мужчин, которые не имели для этого законных оснований.

Также мы сообщали, что еще один суд на Львовщине состоялся над майором ВСУ. Мужчину признали виновным в халатном отношении к своим обязанностям из-за пьянства подчиненных.