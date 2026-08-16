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Головна Львів На Львівщині синоптики прогнозують спеку до +36 °С

На Львівщині синоптики прогнозують спеку до +36 °С

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 02:30
На Львівщині синоптики прогнозують спеку до +36 °С
Люди гуляють у сквері. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Львові та області в неділю, 16 серпня, очікується суха й малохмарна погода без опадів. Удень повітря прогріється до +31…+36 °С, а у Львові — до +33 °С. Водночас синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься в регіоні 16–17 серпня.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

Якою буде погода на Львівщині 16 серпня

Погодні умови визначатиме північна периферія антициклону з центром над Болгарією.

В області протягом доби буде малохмарно та без опадів. Вітер південно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +12…+17 °С. У горах буде прохолодніше — від +7 до +10 °С.

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Вдень повітря прогріється до +31…+36 °С.

Погода у Львові

У Львові також прогнозують суху та малохмарну погоду без опадів.

На Львівщині синоптики прогнозують спеку до +36 °С - фото 1
Прогноз погоди у Львові на 16 серпня. Фото: Meteoprog 

Вночі температура становитиме +13…+15 °С, а вдень — +31…+33 °С.

Південно-західний вітер сягатиме 7–12 м/с.

На Львівщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

16 серпня на території Львівської області та у Львові прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку — 5-й клас. У горах місцями очікується високий, 4-й клас.

На Львівщині синоптики прогнозують спеку до +36 °С - фото 2
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині 16 серпня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Такі погодні умови сприятимуть виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Надзвичайний, 5-й клас пожежної небезпеки зберігатиметься на Львівщині та у Львові також 17 серпня.

На річках області очікується низький рівень води

Через суху та спекотну погоду найближчої доби на річках Львівщини зберігатиметься малозмінний режим низької літньої межені.

На Львівщині синоптики прогнозують спеку до +36 °С - фото 3
Гідрологічна ситуація на Львівщині 16 серпня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Рівні води можуть незначно коливатися, переважно зі спадом. Також очікується подальше зниження водності річок.

Як повідомляли Новини.LIVEу Львові педагоги отримують щомісячні премії до 15 тисяч гривень. Також львівські хірурги провели складну семигодинну операцію на серці 23-річному американському добровольцю, який захищає Україну на фронті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Львові через вибух акумуляторної батареї сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Рятувальники евакуювали шістьох людей, серед них двох дітей.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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