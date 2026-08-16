Во Львовской области синоптики прогнозируют жару до +36 °С

Во Львове и области в воскресенье, 16 августа, ожидается сухая и малооблачная погода без осадков. Днем температура воздуха достигнет +31…+36 °С, а во Львове — до +33 °С. В то же время синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность, которая сохранится в регионе 16–17 августа.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

Какая будет погода на Львовщине 16 августа

Погодные условия будут определяться северной периферией антициклона с центром над Болгарией.

В области в течение суток будет малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный, его скорость составит 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха составит +12…+17 °С. В горах будет прохладнее — от +7 до +10 °С.

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Днем воздух прогреется до +31…+36 °С.

Погода во Львове

Во Львове также прогнозируют сухую и малооблачную погоду без осадков.

Прогноз погоды во Львове на 16 августа. Фото: Meteoprog

Ночью температура составит +13…+15 °С, а днём — +31…+33 °С.

Юго-западный ветер будет достигать 7–12 м/с.

Во Львовской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

16 августа на территории Львовской области и во Львове прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность — 5-й класс. В горах местами ожидается высокая, 4-й класс.

Предупреждение о пожарной опасности во Львовской области 16 августа. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Такие погодные условия будут способствовать возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности сохранится на Львовщине и во Львове также 17 августа.

На реках области ожидается низкий уровень воды

Из-за сухой и жаркой погоды в ближайшие сутки на реках Львовской области сохранится малоизменный режим низкой летней межени.

Гидрологическая ситуация на Львовщине 16 августа. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Уровни воды могут незначительно колебаться, преимущественно со спадом. Также ожидается дальнейшее снижение водности рек.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове педагоги получают ежемесячные премии до 15 тысяч гривен. Также львовские хирурги провели сложную семичасовую операцию на сердце 23-летнему американскому добровольцу, который защищает Украину на фронте.

Также Новини.LIVE сообщали, что во Львове из-за взрыва аккумуляторной батареи произошел пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали шестерых человек, в том числе двух детей.