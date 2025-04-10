На Львівщині сталася аварія — загорілися автівки

На Львівщині сталася аварія — спалахнула пожежа, є поранені
У четвер вранці, 10 квітня, у Львівські області сталася аварія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загорілося дві автівки, є постраждалі серед людей.
Про це інформує Поліція Львівської області у Facebook.
Аварія на Львівщині 10 квітня — що відомо
За даними поліції, внаслідок автозіткнення на Львівщині семеро травмованих. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 квітня, близько 9:40, на автодорозі "Львів-Шегині" у місті Судова Вишня Яворівського району.
За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобілів Mercedes Sprinter та ГАЗель, після чого транспортні засоби загорілись.
Внаслідок ДТП водії обох автомобілів та п’ятеро пасажирів Mercedes Sprinter — отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, уточнюються дані усіх учасників пригоди та діагнози потерпілих. Вирішується питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, що нещодавно у Львові водія автобуса визнали винним у смертельному наїзді на жінку, що переходила дорогу.
Крім того, судили депутата, який восени минулого року скоїв у Львівській області смертельну дорожньо-транспортну пригоду.
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