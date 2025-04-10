На Львівщині сталася аварія — загорілися автівки

Місце аварії на Львівщині. Фото: Нацполіція/ Facebook

У четвер вранці, 10 квітня, у Львівські області сталася аварія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загорілося дві автівки, є постраждалі серед людей.

Про це інформує Поліція Львівської області у Facebook.

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Місце аварії на Львівщині. Фото: Нацполіція/ Facebook

Аварія на Львівщині 10 квітня — що відомо

За даними поліції, внаслідок автозіткнення на Львівщині семеро травмованих. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 квітня, близько 9:40, на автодорозі "Львів-Шегині" у місті Судова Вишня Яворівського району.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобілів Mercedes Sprinter та ГАЗель, після чого транспортні засоби загорілись.

Місце аварії на Львівщині. Фото: Нацполіція/ Facebook

Внаслідок ДТП водії обох автомобілів та п’ятеро пасажирів Mercedes Sprinter — отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, уточнюються дані усіх учасників пригоди та діагнози потерпілих. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Скриншот повідомлення Поліції Львівської області/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно у Львові водія автобуса визнали винним у смертельному наїзді на жінку, що переходила дорогу.

Крім того, судили депутата, який восени минулого року скоїв у Львівській області смертельну дорожньо-транспортну пригоду.