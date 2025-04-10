На Львовщине произошла авария — загорелись машины

На Львовщине произошла авария — вспыхнул пожар, есть раненые
В четверг утром, 10 апреля, во Львовской области произошла авария. В результате дорожно-транспортного происшествия загорелось две машины, есть пострадавшие среди людей.
Об этом информирует Полиция Львовской области в Facebook.
Авария на Львовщине 10 апреля — что известно
По данным полиции, в результате автостолкновения на Львовщине семеро травмированных. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 апреля, около 9:40, на автодороге "Львов-Шегини" в городе Судовая Вишня Яворивского района.
По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Mercedes Sprinter и ГАЗель, после чего транспортные средства загорелись.
В результате ДТП водители обоих автомобилей и пятеро пассажиров Mercedes Sprinter — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, уточняются данные всех участников происшествия и диагнозы пострадавших. Решается вопрос правовой квалификации события.
Напомним, что недавно во Львове водителя автобуса признали виновным в смертельном наезде на женщину, которая переходила дорогу.
Кроме того, судили депутата, который осенью прошлого года совершил во Львовской области смертельное дорожно-транспортное происшествие.
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