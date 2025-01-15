Хотів перебігти дорогу — на Львівщині суд оштрафував чоловіка

Молоток судді. Фото: Lexinform

У Львівській області чоловік різко вибіг на дорогу та створив цим аварійну ситуацію. Справу розглянув суд. Обвинуваченого зобов'язали сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді минулого року ввечері у місті Броди Золочівського району чоловік раптово вибіг на дорогу поза межами пішохідного переходу. Цим він створив аварійну ситуацію — водій автомобіля Toyota мусив різко змінити швидкість та напрямок руху.

Водій легковика вибіг з машини, аби пересвідчитись, що з чоловіком все добре. Виявилося, порушник був нетверезий.

Рішення суду

Обвинувачений під час розгляду справи в суді не з'явився. Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Суд вирішив, що він має сплатити штраф — 850 грн. Крім того, чоловікові доведеться оплатити й судовий збір у розмірі 605,60 грн.

Нагадаємо, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Броварському проспекті. Через це тимчасово був ускладнений рух в напрямку станції метро "Лівобережна".

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Відтепер водіям, які потрапили в аварію можна не викликати поліцію та покинути місце аварії. Однак, для цього потрібно виконати певні умови.