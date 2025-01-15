Хотел перебежать дорогу — на Львовщине суд оштрафовал мужчину

Молоток судьи. Фото: Lexinform

В Львовской области мужчина резко выбежал на дорогу и создал этим аварийную ситуацию. Дело рассмотрел суд. Обвиняемого обязали уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре прошлого года вечером в городе Броды Золочевского района мужчина внезапно выбежал на дорогу за пределами пешеходного перехода. Этим он создал аварийную ситуацию — водителю автомобиля Toyota пришлось резко изменить скорость и направление движения.

Водитель легковушки выбежал из машины, чтобы убедиться, что с мужчиной все хорошо. Оказалось, нарушитель был нетрезвым.

Решение суда

Обвиняемый во время рассмотрения дела в суде не явился. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Суд решил, что он должен уплатить штраф — 850 грн. Кроме того, мужчине придется оплатить и судебный сбор в размере 605,60 грн.

Напомним, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Броварском проспекте. Из-за этого временно было затруднено движение в направлении станции метро "Левобережная".

Кабинет Министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Отныне водителям, которые попали в аварию можно не вызывать полицию и покинуть место аварии. Однако, для этого нужно выполнить определенные условия.