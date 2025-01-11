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У Львові водій наїхав на огорожу та втік — деталі ДТП

11 січня 2025 17:21
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові водій наїхав на огорожу та зник з місця ДТП
Пошкоджене авто. Фото: Патрульна поліція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові на вулиці Папоротній у п'ятницю, 10 січня, автомобіль наїхав на огорожу будинку та втік з місця. Свідок події викликала правоохоронців й повідомила номерний знак авто.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області у Telegram у суботу, 11 січня.

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За словами жінки, водій автомобіля втік з місця одразу після наїзду на огорожу, але вона запам'ятала державний номерний знак транспортного засобу.

Правоохоронці обстежили території поруч та виявили припаркований автомобіль Subaru з такими ж ушкодженнями та номерним знаком, а також знайшли водія. Ним виявився 53-річний чоловік — він зізнався у скоєному та зазначив, що випивав після ДТП.

"Результат перевірки на пристрої драгер перевищив його вимірювальний діапазон і показав три стрілки догори. Чоловік виявився вже позбавлений посвідчення водія", — уточнили в поліції. 

На вулиці Папоротній у Львові авто в'їхало в огорожу - фото
Результати перевірки на драгері. Фото: Патрульна поліція

На водія винесли постанову за керування транспортним засобом у випадку позбавлення такого права. Поліція склала три протоколи:

  • за вчинення ДТП;
  • за втечу з місця події;
  • за вживання алкоголю після ДТП до моменту проходження огляду. 

Тепер чоловік має заплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень або відбути адміністративний арешт 15  діб. Водночас його позбавили права керування три роки.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Львові на залізничній станції "Підзамче" потяг наїхав на 60-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Також на Львівщині встановлюють особу чоловіка, який загинув внаслідок наїзду двох автомобілів.

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