Во Львове водитель наехал на ограждение и скрылся с места ДТП

Поврежденное авто. Фото: Патрульная полиция

В Львове на улице Папоротной в п'пятницу, 10 января, автомобиль наехал на ограждение дома и скрылся с места. Свидетельница происшествия вызвала правоохранителей и сообщила номерной знак авто.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в Telegram в субботу, 11 января.

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По словам женщины, водитель автомобиля скрылся с места сразу после наезда на ограждение, но она запомнила государственный номерной знак транспортного средства.

Правоохранители обследовали территории рядом и обнаружили припаркованный автомобиль Subaru с такими же повреждениями и номерным знаком, а также нашли водителя. Им оказался 53-летний мужчина — он признался в содеянном и отметил, что выпивал после ДТП.

"Результат проверки на устройстве Драгер превысил его измерительный диапазон и показал три стрелки вверх. Мужчина оказался уже лишенным водительского удостоверения", — уточнили в полиции.

Результаты проверки на драгере. Фото: Патрульная полиция

На водителя вынесли постановление за управление транспортным средством в случае лишения такого права. Полиция составила три протокола:

за совершение ДТП;

за побег с места происшествия;

за употребление алкоголя после ДТП до момента прохождения освидетельствования.

Теперь мужчина должен заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен или отбыть административный арест 15 суток. В то же время его лишили права управления на три года.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Львове на железнодорожной станции "Подзамче" поезд наехал на 60-летнего мужчину. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Также на Львовщине устанавливают личность мужчины, который погиб в результате наезда двух автомобилей.