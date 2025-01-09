На Львівщині чоловік трагічно загинув під колесами двох автомобілів

Місце ДТП у Львівській області. Фото: поліція Львівської області

У Львівській області правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який загинув внаслідок наїзду автомобіля. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі "Львів-Тернопіль" у селі Тарасівка.

Про це повідомила поліція Львівської області у четвер, 9 січня.

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Поліція встановлює особу загиблого

"Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП та особу загиблого, прохання повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції", — наголосили правоохоронці.

Попередньо правоохоронцям стало відомо, що водій автомобіля Skoda Octavia, 72-річний мешканець Хмельницької області, здійснив наїзд на чоловіка віком 35-40 років, після чого на нього скоїв наїзд мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 63-річного мешканця Кіровоградської області. Постраждалий від отриманих поранень помер на місці події. Наразі його особа встановлюється.

За фактом цієї події правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху. Вона передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Автомобіль на дорозі. Фото: поліція Львівськох області

Автомобіль після ДТП. Фото: поліція Львівськох області

Раніше ми повідомляли, що поблизу міста Броди Львівської області вночі 7 січня сталася дорожньо-транспортна пригода на дорозі "Київ — Чоп". Там зіткнулися легковик та вантажівка, є травмовані.

Нагадуємо, що поблизу Львова у неділю, 5 січня, зіткнулися дві автівки. Внаслідок автотрощі загинула одна людина, ще двоє травмовані.