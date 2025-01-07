ДТП біля Бродів 7 січня — легковик зіткнувся з вантажівкою

Наслідки ДТП біля Бродів. Фото: Нацполіція

Поблизу міста Броди Львівської області вночі 7 січня сталася дорожньо-транспортна пригода на дорозі "Київ — Чоп". Там зіткнулися легковик та вантажівка, є травмовані.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

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ДТП біля Бродів 7 січня

Правоохоронці встановили, що близько 00:15 вантажівка MAN, якою керував 41-річний житель Кіровоградської області, зіткнулися з автомобілем Nissan під керуванням 34-річного киянина.

Наслідки ДТП біля Бродів. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП біля Бродів. Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 23-річний житель Одеси, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Зазначається, що максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 5 січня біля Львова зіткнулись автівки у смертельній автотрощі. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще двоє травмовані.

Також ми писали, що 3 січня на вулиці Виговського у Львові сталась автомобільна аварія. Внаслідок ДТП водій отримав травми.