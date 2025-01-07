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На Львовщине авто столкнулось с грузовиком — есть пострадавшие

7 января 2025 13:06
Карина Приходько - Редактор
ДТП возле Бродов 7 января — легковушка столкнулась с грузовиком
Последствия ДТП возле Бродов. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

Вблизи города Броды Львовской области ночью 7 января произошло дорожно-транспортное происшествие на дороге "Киев — Чоп". Там столкнулись легковушка и грузовик, есть травмированные.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

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ДТП возле Бродов 7 января

Правоохранители установили, что около 00:15 грузовик MAN, которым управлял 41-летний житель Кировоградской области, столкнулись с автомобилем Nissan под управлением 34-летнего киевлянина.

ДТП возле Бродов 7 января
Последствия ДТП возле Бродов. Фото: Нацполиция
ДТП во Львовской области 7 января
Последствия ДТП возле Бродов. Фото: Нацполиция

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 23-летний житель Одессы, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Отмечается, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 5 января под Львовом столкнулись машины в смертельной автотроще. В результате аварии погиб один человек, еще двое травмированы.

Также мы писали, что 3 января на улице Выговского во Львове произошла автомобильная авария. В результате ДТП водитель получил травмы.

ДТП авария Львовская область грузовики автомобиль

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