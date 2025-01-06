ДТП біля Львова 5 січня — є травмовані та загиблий

Наслідки ДТП біля Львова. Фото: Нацполіція

Поблизу Львова у неділю, 5 січня, зіткнулися дві автівки. Внаслідок автотрощі загинула одна людина, ще двоє травмовані.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області в понеділок, 6 січня.

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ДТП біля Львова 5 січня

Правоохоронці розповіли, що близько 15:40 5 січня на автодорозі "Західний обхід міста Львова", неподалік села Сокільники Львівського району, сталася ДТП. За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль Renault Megane, яким керував 35-річний львів’янин, та Volkswagen Passat під керуванням 24-річного жителя Львова.

Наслідки ДТП біля Львова. Фото: Нацполіція

Наслідки ДТП біля Львова. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та пасажир Renault Megane, 60-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Попри зусилля медиків, пасажир легковика помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ДТП біля Львова. Фото: Нацполіція

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 3 січня на вулиці Виговського у Львові сталась автомобільна аварія. Внаслідок автотрощі водій отримав травми.

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