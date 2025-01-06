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Возле Львова столкнулись машины в смертельной ДТП — фото

6 января 2025 15:15
Карина Приходько - Редактор
ДТП возле Львова 5 января — есть травмированные и погибший
Последствия ДТП возле Львова. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

Вблизи Львова в воскресенье, 5 января, столкнулись две машины. В результате автокатастрофы погиб один человек, еще двое травмированы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области в понедельник, 6 января.

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ДТП возле Львова 5 января

Правоохранители рассказали, что около 15:40 5 января на автодороге "Западный обход города Львова" неподалеку от села Сокольники Львовского района произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Renault Megane, которым управлял 35-летний львовянин, и Volkswagen Passat под управлением 24-летнего жителя Львова.

ДТП возле Львова 5 января
Последствия ДТП возле Львова. Фото: Нацполиция
возле Львова 5 января столкнулись две машины
Последствия ДТП возле Львова. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир Renault Megane, 60-летний львовянин, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Несмотря на усилия медиков, пассажир легковушки умер в больнице", — говорится в сообщении.

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Последствия ДТП возле Львова. Фото: Нацполиция

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 3 января на улице Выговского во Львове произошла автомобильная авария. В результате автокатастрофы водитель получил травмы.

Также мы писали, что в первый день нового года во Львовской области мопед столкнулся с грузовиком. Есть погибший.

ДТП Львов полиция автомобиль жертвы

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