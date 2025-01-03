На Виговського сталася ДТП з потерпілими — деталі події

Наслідки аварії. Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Львові сталась автомобільна аварія на вулиці Виговського. Внаслідок автотрощі водій отримав травми.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області.

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ДТП у Львові на Виговського

На вулиці Виговського, 77 у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода, попередньо з потерпілими. Інцидент спричинив блокування обох смуг руху від кільця з Кульпарківською в напрямку ринку "Південний".

Автомобіль після ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Патрульна поліція організувала реверсний рух для забезпечення пересування транспорту. На місце події прибули всі необхідні служби для надання допомоги та ліквідації наслідків ДТП.

Рух на ділянці вже відновлено, проте водіїв просять бути уважними та стежити за дорогою.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП — з мосту впала вантажівка.

Також у Львівській області нещодавно сталась автомобільна аварія — мопед зіткнувся з вантажівкою.