На Выговского произошло ДТП с пострадавшими - детали происшествия

Во Львове произошло ДТП — пострадал водитель
Во Львове произошла автомобильная авария на улице Выговского. В результате крушения авто водитель получил травмы.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.
ДТП во Львове на Выговского
На улице Выговского, 77 во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно с потерпевшими. Инцидент вызвал блокировку обеих полос движения от кольца с Кульпарковской в направлении рынка "Южный".
Патрульная полиция организовала реверсное движение для обеспечения передвижения транспорта. На место происшествия прибыли все необходимые службы по оказанию помощи и ликвидации последствий ДТП.
Движение на участке уже восстановлено, однако водителей просят быть внимательными и следить за дорогой.
Напомним, в Киеве произошло ДТП — с моста упал грузовик.
Также во Львовской области недавно произошла автомобильная авария — мопед столкнулся с грузовиком.
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