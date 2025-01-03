На Выговского произошло ДТП с пострадавшими - детали происшествия

Последствия аварии. Фото: Патрульная полиция Львовской области

Во Львове произошла автомобильная авария на улице Выговского. В результате крушения авто водитель получил травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

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На улице Выговского, 77 во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, предварительно с потерпевшими. Инцидент вызвал блокировку обеих полос движения от кольца с Кульпарковской в направлении рынка "Южный".

Автомобиль после ДТП Фото: Патрульная полиция Львовской области

Патрульная полиция организовала реверсное движение для обеспечения передвижения транспорта. На место происшествия прибыли все необходимые службы по оказанию помощи и ликвидации последствий ДТП.

Движение на участке уже восстановлено, однако водителей просят быть внимательными и следить за дорогой.

Напомним, в Киеве произошло ДТП — с моста упал грузовик.

Также во Львовской области недавно произошла автомобильная авария — мопед столкнулся с грузовиком.