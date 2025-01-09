На Львовщине мужчина трагически погиб под колесами двух автомобилей

Место ДТП во Львовской области. Фото: полиция Львовской области

В Львовской области правоохранители устанавливают личность мужчины, который погиб в результате наезда автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Львов-Тернополь" в селе Тарасовка.

Об этом сообщила полиция Львовской области в четверг, 9 января.

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Полиция устанавливает личность погибшего

"Всех, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП и личность погибшего, просьба сообщить на оперативную линию 102 или в ближайшее подразделение полиции", — отметили правоохранители.

Предварительно правоохранителям стало известно, что водитель автомобиля Skoda Octavia, 72-летний житель Хмельницкой области, совершил наезд на мужчину в возрасте 35-40 лет, после чего на него совершил наезд микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением 63-летнего жителя Кировоградской области. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия. Сейчас его личность устанавливается.

По факту этого происшествия правоохранители начали расследование по факту нарушения правил дорожного движения. Она предусматривает от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Автомобиль на дороге. Фото: полиция Львовской области

Автомобиль после ДТП. Фото: полиция Львовской области

Ранее мы сообщали, что вблизи города Броды Львовской области ночью 7 января произошло дорожно-транспортное происшествие на дороге "Киев — Чоп". Там Столкнулись легковушка и грузовик, есть травмированные.

Напоминаем, что вблизи Львова в воскресенье, 5 января, столкнулись две машины. В результате ДТП погиб один человек, еще двое травмированы.