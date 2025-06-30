Інспекторку ДПС на Львівщині оштрафували за хабар у 900 доларів

Передача хабаря. Фото ілюстративне: Pexels

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав винною головну державну інспекторку управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області в одержанні неправомірної вигоди. За злочин, жінку оштрафували.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Як встановило слідство, 25 квітня 2023 року в кафе "Кавун" у Дрогобичі посадовиця зустрілася з представником логістичної компанії і отримала від нього 900 доларів СШ, що становило 32 911,74 грн на той час за курсом валют

За ці кошти вона обіцяла вплинути на члена спеціальної комісії Головного управління ДПС, аби той зареєстрував шість податкових накладних, які були раніше зупинені впродовж 2022–2023 років.

На суді обвинувачена визнала вину повністю. Враховуючи щире каяття та обставини справи, суд призначив їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 2 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, суд постановив повернути їй вилучений у ході слідства мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8T, а також скасувати арешт на земельну ділянку площею 0,18 га в селі Станиля Дрогобицького району та дві квартири у цьому ж районі.

Нагадаємо, у Харкові оголосили вирок чоловіку, який кинув гранату під ноги водію машини.

Також у Львівській області судили чоловіка, який намагався провезти контрабанду на понад 10 млн гривень.