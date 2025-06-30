Инспектора ДПС на Львовщине оштрафовали за взятку в 900 долларов

Передача взятки. Фото иллюстративное: Pexels

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области признал виновной главную государственную инспекторку управления правового обеспечения ГУ ГНС во Львовской области в получении неправомерной выгоды. За преступление, женщину оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Как установило следствие, 25 апреля 2023 года в кафе "Арбуз" в Дрогобыче чиновница встретилась с представителем логистической компании и получила от него 900 долларов СШ, что составляло 32 911,74 грн на то время по курсу валют

За эти средства она обещала повлиять на члена специальной комиссии Главного управления ГНС, чтобы тот зарегистрировал шесть налоговых накладных, которые были ранее остановлены в течение 2022-2023 годов.

На суде обвиняемая признала вину полностью. Учитывая искреннее раскаяние и обстоятельства дела, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, суд постановил вернуть ей изъятый в ходе следствия мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8T, а также отменить арест на земельный участок площадью 0,18 га в селе Станиля Дрогобычского района и две квартиры в этом же районе.

Напомним, в Харькове объявили приговор мужчине, который бросил гранату под ноги водителю машины.

Также во Львовской области судили мужчину, который пытался провезти контрабанду на более 10 млн гривен.