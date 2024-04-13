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На Львівщині судили батька учня за лайливий напис біля кабінету дирекції школи

13 квітня 2024 16:26
- Анна Полісученко
На Львівщині судили батька учня за лайливий напис біля кабінету дирекції школи
Суддя розглядає матеріали справи. Фото: advokatpost
- Анна Полісученко

Городоцький районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо місцевого мешканця Андрія Євдокименка. Його 14-річний син написав нецензурні слова на підлозі біля кабінету заступника директора Городоцької школи №3.

Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net у суботу, 13 квітня.

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За зверненням керівництва школи, поліцейські склали на батька учня адміністративний протокол за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Андрій Євдокименко у суді признав свою провину і пообіцяв більше уваги приділяти вихованню неповнолітнього сина.

Суддя Наталія Яворська звільнила батька учня від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Постанова суду ще може бути оскаржена в Апеляційному суді.

Нагадаємо, що днями отримала покарання жінка, яка на Хмельниччині вибила вікна в бусі ТЦК.

Також ми повідомляли, що на Львівщині скасували вирок чоловіку, який підписав боргову розписку зникаючими чорнилами.

суд
Львівська область
школярі
школа

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