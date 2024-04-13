На Львівщині судили батька учня за лайливий напис біля кабінету дирекції школи
Городоцький районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо місцевого мешканця Андрія Євдокименка. Його 14-річний син написав нецензурні слова на підлозі біля кабінету заступника директора Городоцької школи №3.
Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net у суботу, 13 квітня.
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За зверненням керівництва школи, поліцейські склали на батька учня адміністративний протокол за ухилення від виконання батьківських обов’язків.
Андрій Євдокименко у суді признав свою провину і пообіцяв більше уваги приділяти вихованню неповнолітнього сина.
Суддя Наталія Яворська звільнила батька учня від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Постанова суду ще може бути оскаржена в Апеляційному суді.
Нагадаємо, що днями отримала покарання жінка, яка на Хмельниччині вибила вікна в бусі ТЦК.
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