Во Львовской области судили отца ученика за нецензурную надпись у кабинета дирекции школы
Городоцкий районный суд Львовской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя Андрея Евдокименко. Его 14-летний сын написал нецензурные слова на полу у кабинета заместителя директора Городоцкой школы №3.
Об этом сообщает местное издание Zaxid.net в субботу, 13 апреля.
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По обращению руководства школы полицейские составили на отца ученика административный протокол за уклонение от исполнения родительских обязанностей.
Андрей Евдокименко в суде признал свою вину и пообещал больше внимания уделять воспитанию несовершеннолетнего сына.
Судья Наталья Яворская освободила отца ученика от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. Постановление суда может быть обжаловано в Апелляционном суде.
Напомним, что на днях получила наказание женщина, которая в Хмельницкой области выбила окна в бусе ТЦК.
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