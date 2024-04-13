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Во Львовской области судили отца ученика за нецензурную надпись у кабинета дирекции школы

13 апреля 2024 16:26
- Анна Полисученко
Во Львовской области судили отца ученика за нецензурную надпись у кабинета дирекции школы
Судья рассматривает материалы дела. Фото: advokatpost
- Анна Полисученко

Городоцкий районный суд Львовской области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя Андрея Евдокименко. Его 14-летний сын написал нецензурные слова на полу у кабинета заместителя директора Городоцкой школы №3.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net в субботу, 13 апреля.

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По обращению руководства школы полицейские составили на отца ученика административный протокол за уклонение от исполнения родительских обязанностей.

Андрей Евдокименко в суде признал свою вину и пообещал больше внимания уделять воспитанию несовершеннолетнего сына.

Судья Наталья Яворская освободила отца ученика от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. Постановление суда может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Напомним, что на днях получила наказание женщина, которая в Хмельницкой области выбила окна в бусе ТЦК.

Также мы сообщали, что во Львовской области отменили приговор мужчине, который подписал долговую расписку исчезающими чернилами.

суд
Львовская область
школьники
школа

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