На Львівщині скасували вирок чоловіку, який підписав боргову розписку зникаючими чорнилами

Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti

Підприємець з Львівщини позичив 50 тисяч доларів у свого партнера по бізнесу, підписавши боргову розписку зникаючим чорнилом. За це суд першої інстанції призначив чоловіку покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Втім, Львівський апеляційний суд скасував вирок підприємцю.

Про це розповідає ZAXID.NET.

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Шахрайство в особливо великих розмірах

Одесита Івана Іванка, який проживає на Львівщині, підозрюють у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Правоохоронцям стало відомо, що ще у 2014 році чоловік звернувся до свого ділового партнера, щоб позичити гроші для розвитку бізнесу. Той гроші позичив, але попросив написати росписку.

Іван Іванко начебто підписав зникаючим чорнилом боргову розписку на 50 тисяч доларів, отримав гроші, а потім їх не повернув.

Підприємець Іван Іванко розповів суду, що із 2006 року займався лісопереробкою, експортом лісу на заході України та шукав потужну пилораму. Через знайомих він вийшов на потерпілого у цій справі, який допомагав йому з оформленням документів.

За час їхньої співпраці спроби оформити документи кілька разів зазнавали невдачі. При цьому, за словами підозрюваного, потерпілий намагався занати його в борги.

Щоб перехитрити свого недобросовісного партнера, Іван Іванко підписав договір про позику 50 тисяч доларів ручкою, чорнило якої зникає.

Чоловік розповідав суду, що у нього не було іншого вибору, бо йому погрожували правоохоронцями, а також Іванко розумів, що цей "формальний борг" з нього стягуватимуть через суд. Також стало відомо, що за цей час йому розбили скло в машині і викрали інші боргові розписки.

Як діяв захист

Захисник Івана Іванка Олег Мицик заявляв, що потерпілий ухилився від проходження поліграфа, перешкоджав у допиті свідка та майже не бував у суді.

Свідок, який був присутній під час перепідписання договору, не бачив передачі 50 тисяч доларів. Він також зазначив, що потерпілий у цій справі був двічі судимий на Прикарпатті за використання підроблених документів.

У березні 2024 року цю справу розгялнув суд Львівський апеляційний суд, який частково задовольнила апеляційну скаргу — вирок суду першої інстанції скасували. Наразі призначено новий судовий розгляд цієї справи.

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