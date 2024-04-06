На Львовщине отменили приговор мужчине, который подписал долговую расписку исчезающими чернилами

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti

Предприниматель из Львовщины ссудил 50 тысяч долларов у своего партнера по бизнесу, подписав долговую расписку исчезающими чернилами. За это суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Львовский апелляционный суд отменил приговор предпринимателю.

Об этом рассказывает ZAXID.NET.

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Мошенничество в особо крупных размерах

Одессита Ивана Иванко, проживающего во Львовской области, подозревают в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Правоохранителям стало известно, что еще в 2014 году мужчина обратился к своему деловому партнеру, чтобы одолжить деньги для развития бизнеса. Тот деньги одолжил, но попросил написать расписку.

Иван Иванко вроде бы подписал исчезающими чернилами долговую расписку на 50 тысяч долларов, получил деньги, а потом их не вернул.

Предприниматель Иван Иванко рассказал суду, что с 2006 года занимался лесопереработкой, экспортом леса на западе Украины и искал мощную пилораму. Через знакомых он вышел на потерпевшего по этому делу, который помогал ему с оформлением документов.

За время их сотрудничества попытки оформить документы несколько раз терпели неудачу. При этом, по словам подозреваемого, потерпевший пытался затянуть его в долги.

Чтобы перехитрить своего недобросовестного партнера, Иван Иванко подписал договор о ссуде 50 тысяч долларов ручкой, чернила которой исчезают.

Мужчина рассказывал суду, что у него не было другого выбора, потому что ему угрожали полицией, а также Иванко понимал, что этот "формальный долг" с него будут взыскивать через суд. Также стало известно, что за это время ему разбили стекло в машине и украли другие долговые расписки.

Как действовала защита

Защитник Ивана Иванко Олег Мицик заявлял, что потерпевший уклонился от прохождения полиграфа, препятствовал в допросе свидетеля и почти не бывал в суде.

Свидетель, присутствовавший при переподписании договора, не видел передачи 50 тысяч долларов. Он также отметил, что потерпевший по этому делу был дважды судим на Прикарпатье за использование поддельных документов.

В марте 2024 года это дело рассмотрел суд Львовский апелляционный суд, частично удовлетворивший апелляционную жалобу — приговор суда первой инстанции был отменен. Назначено новое судебное рассмотрение этого дела.

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